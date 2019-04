Disculpas y gratitud

El 17 de agosto de 2018 decía lo siguiente en las redes sociales: "Derrota esperada en Cádiz. La primera de muchas que irremisiblemente nos llevarán, esta vez sí, a Segunda División B, pese a Fran Fernández. El técnico almeriense volvió a hablar claro y dijo que esto es lo que hay y pidió refuerzos. El presidente, por su parte, sigue en Narnia. Alfonso García sigue pasándose por el forro al club, su afición y a la ciudad y cada minuto que pasa al frente del club es una ofensa mayor. #AlfonsoVeteYa #PrayForUDA". El entrenador almeriense, además de pedir refuerzos (Eteki, Saveljich y Narváez llegarían en las dos semanas siguientes), nunca dejó de pedir respeto por sus jugadores. Cuatro días después, más en frio, en un artículo titulado 'Cartas desde Iwo Jima', escribía lo siguiente: "Nadie duda del entrenador zapillero. De hecho, si tengo un atisbo de esperanza por lograr la permanencia, es porque tengo fe ciega en mi paisano. Tampoco le reprocho nada a los jugadores (…) Sabemos de buena fe que van a dar todo lo que tienen y más para intentar lograr permanencia". Sin embargo, tengo que reconocer que no las tenía todas conmigo. Tras 5 temporadas de despropósitos, con Alfonso García de liquidación, la planificación del verano, con las salidas de nuestros mejores jugadores y la composición de una plantilla que era una total y absoluta incógnita, pese al trabajo en la sombra de FF, no invitaba al optimismo. Nos habíamos salvado 3 temporadas seguidas en la última jornada. Tentar la suerte por cuarta temporada ya era demasiado. Para alegría de todos, no pude estar más equivocado. Hoy, 8 meses después, y a falta aún de 8 jornadas, el Almería está virtualmente salvado con 49 puntos y no renuncia al sueño del play-off de ascenso. La temporada es un éxito, pase lo que pase, y FF y sus hombres merecen todo el reconocimiento. A Alfonso García le digo que todo lo que no sea la continuidad del técnico y de los jugadores clave (René, Saveljich, Juan Carlos) será un escándalo y confirmará mis teorías. A Fran y a sus futbolistas, mis disculpas y mi agradecimiento…