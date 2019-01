Discurso sintomático

Almería, 17 de enero de 2019. Estimado Piñeiro, Saveljich es de esos que entrenan y juegan con el culo apretao y de ahí que no me extrañen sus declaraciones al recordar que en esta ciudad es muy fácil acomodarse. Ese acomodamiento nos llevó a divagar sin pena ni gloria por la categoría las tres últimas campañas, cuando un club humilde se olvidó de lo que era y tiró la casa por la ventana para intentar recuperar la máxima categoría a golpe de talonario. La jugada no salió bien y la hemos estado pagando hasta que se decidió virar el rumbo ecomendándole a gente de la casa como Ibán Andrés, Fran Fernández y el propio Corona la confección del plantel. La veteranía no se mide en años, sino en experiencia, y tan sintomático es el discurso de Saveljich como que a estas alturas nadie se acuerde ya de Pozo. Hay un pero, y es que FF desea dejar el plantel en 22 efectivos para evitar 'motines' en la segunda vuelta y de momento la dirección deportiva no ha logrado cerrar ninguna salida. Esperaremos...