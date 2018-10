¿Discutido Esteban?

Me une una amistad especial con Esteban Navarro, no lo niego y por eso no soy objetivo cuando hablo de él. Pero en los artículos de opinión se transmite eso precisamente, se puede escribir desde el sentimiento, siempre que las palabras sean certeras, por supuesto. Dentro del contexto del fútbol humilde y romántico que a mí me gusta, es el mejor futbolista que ha vestido la rojiblanca, con mi respeto y admiración a otros como Ortiz, Francisco, Barbero, Pía..., pero Esteban es de esos futbolistas que cogía el balón, levantaba la cabeza y se jugaba a lo que él quería. No hay memoria histórica ni leches que reescriban la historia del Mediterráneo y del Roquetas: él fue el autor del primer gol del nuevo estadio en 2004 (hablo de memoria) y del ascenso rojillo a Segunda B en 2008. Nunca le había reconocido mi fervor hacia su figura como futbolista local, hasta que un día me llamó estando de vacaciones en Cáceres. Más de media hora al teléfono recordando los partidos ante el Cacereño, Mérida, Don Benito, Díter Zafra, Badajoz... ¡Qué tiempos aquellos! Ahora, como técnico, repite esos viajes infumables a Extremadura y esos partidos dificilísimos en el Romano José Fouto o el Nuevo Vivero. Su filial no es el del Madrid o el del Barcelona, pero practica un fútbol entretenido y sus futbolistas tienen la misma entrega que los del primer equipo. Muchos de ellos están debutando en Segunda B, una categoría complicada por la veteranía existente. Cada partido es un aprendizaje y de momento los rojiblancos progresan adecuadamente, aunque es cierto que fuera de casa tiene que mejorar. Ahora, que de ahí a la crítica injustificada y ventajista, hay un mundo. Se nos llena la boca cuando pedimos a gente de la cantera, pero tenemos poca paciencia cuando un canterano necesita partidos para crecer. Con Francisco hubo poca calma y miren dónde está ahora...