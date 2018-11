Aparte de periodista y de proyecto de graduado en Educación Primaria (por eso de entender mejor a los niños y de tener otras salidas una vez que el intrusismo y el enchufismo prima en el Periodismo, a pesar de que la UAL pone trabas y más trabas para compaginar el ámbito laboral con los estudios), el que suscribe entrena a fútbol a niños. Hace un par de años, escondidos entre la multitud, un par de personajes pidieron mi dimisión ¡en un partido de prebenjamines! La indignación procedía de la frustración de aquellas personas que lo único redondo que conocían era una rosquilla de chocolate. Pasar del tema y que se retratasen naturalmente era la mejor opción. Un año después en un grupo de padres insultó a uno de mis jugadores, de seis años. No me enteré. Pero ese día tomé una decisión: si a algún crío le faltaban al respeto (no el típico murmullo tras ser regateado, sino algo más fuerte), avisaría al árbitro para que parase el encuentro hasta que el personaje en cuestión no se marchase. Bien es diferente en sénior -incluso en partidos formativos- cuando el defensa intenta amedrentar al jugador con más calidad del cuadro rival. Cabeza fría, no entrar en su juego y devolver con balón esa patada que ha recibido previamente. Eso sí, en el juego no entra que un entrenador, adulto, se encare con un chaval de nueve años. Pensamientos en voz alta de mi corta experiencia. Sería una falta comparar la última de este periodista con la de un entrenador de la talla de Mourinho, en los escalafones más altos de la clasificación de entrenadores del mundo. Sin embargo, ocupa los puestos más bajos de educación, retando a una grada por mucho que haya sido insultado. Marcharse con una sonrisa y los tres puntos, sin la mano en la oreja, sería la mejor respuesta, sin ponerse a la altura de esos maleducados encubiertos entre el grupo.