No copan portadas ni grandes titulares, tampoco se caracterizan por salir día sí y día también en los medios de comunicación, pero el deporte almeriense, en este caso el fútbol sala, cuenta con grandes embajadores. Unos embajadores que pasean el nombre de Almería allá por donde van a lo largo de sus respectivas carreras. Esta semana nos llevábamos dos gratas noticias para los almerienses que amamos este deporte. Un deporte en el que hasta esta pasada temporada no teníamos representación en categoría nacional a nivel de club. Por una parte, conocíamos que el técnico Sergio Mullor firmaba por el campeón francés, el ACCS París, después su etapa de cuatro cursos en Hungría. Un entrenador almeriense que podría dirigir a la máxima estrella del fútbol sala mundial como es Ricardinho. Todo ello, claro está, siempre que el luso no acabe abandonando la disciplina de la entidad parisina, a la que llegó el pasado verano tras su paso por el Movistar Inter. Unos hitos al alcance de muy pocos y que desde Almería debemos estar más orgullosos de ello por parte de nuestro representante. Pero no solo en Mullor queda la cosa en lo que a Almería se refiere. Esta misma semana se confirmaba la llegada de un nuevo jugador almeriense a la máxima categoría de este bonito deporte que uno, a pesar de su corta edad, lleva años siguiendo. El ala-pívot Fran Cortés firmaba por Manzanares, quien dejara a Durán Ejido Futsal sin ascenso, estrenándose este próximo curso en la élite. Una noticia negativa para los intereses celestes, si bien no quita, ni mucho menos, el orgullo que supone para esta tierra el contar con un nuevo embajador en la élite del fútbol sala nacional. Un deporte, eso sí, al que desde la humilde opinión de este periodista no se le valora lo suficientemente todavía en pleno 2021. Una disciplina en la que en Almería disfrutamos con grandes embajadores.