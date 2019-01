Cuando no se puede ganar, empatar no es malo decía Don Alfredo di Stéfano con esa sabiduría que te da el fútbol y la vida. Pero empatar cuando vas delante en el marcador y dejas escapar la oportunidad de pelear por la liga, te igualan el resultado y te dejas dos puntos en el camino, no parece tener la misma validez con la que Solari, el técnico argentino del Real Madrid, pretende decorar otra actuación preocupante de sus dirigidos, esta vez entre semana en partido atrasado contra el Villarreal. El indiecito se queja de no darle valor al punto, y se equivoca. Es el Real Madrid y en el encuentro no existió ni una sola circunstancia por la que un punto tuviera sabor a mucho. En ese sentido, contrariamente a lo que decía Don Alfredo, empatar es malo, porque te aleja de la cabeza de una liga que al equipo blanco se le resiste. El Real Madrid juega, por llamarlo de alguna manera, y la sensación que transmite es la de un equipo escaso; escaso en defensa, escaso en ataque; escaso en ideas. Si la historia sirve de algo, Solari es un fusible que en cualquier momento saltará del banquillo. Desde que asumió al frente del primer equipo no se nota la mano del técnico y lo peor de todo, el conjunto no emite buenas sensaciones. Porque el fútbol también va de sensaciones, la de sentirte ganador, la de creértela, la de saberte un equipo grande que todo lo puede y que tiene por obligación ganar todos los partidos. Claro que eso no siempre sucede. Pero lo que transmite el equipo es muy pobre, demasiada poca cosa para tanto nombre y títulos acumulados. Solari quiere poner en valor un empate y nadie lo entiende. Suena a una excusa más, como cuando dice que sus dirigidos son los que más han jugado, y aunque fala a la verdad, porque quien más ha jugado es el Sevilla, en ese sentido la comparación con Zidane es insostenible. Ese es el punto de inflexión, si el Madrid no funciona en Liga de Campeones, Solari será un cadáver que deambula por el área técnica.