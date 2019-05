Esperando una firma

Resulta sospechoso que todavía no haya renovado Fran Fernández. Entiendo que es producto de las negociaciones. El técnico juega con estirar lo máximo la rúbrica de su contrato, sabe que tiene el apoyo de la plantilla y la afición por lo tanto son Alfonso Garcia y Corona los que tienen que sacar sus habilidades para que siga FF sin estirar en años y dinero en demasía. La cantinela de la renovación lleva mucho tiempo sonando. En navidad ya se produjeron los primeros contactos y conforme se iba asentando la temporada más evidente se hacía que tanto club como entrenador estaban condenados a entenderse. En un primer momento el técnico quiso esperar a que se consiguiese el objetivo, la permanencia. Pero una vez logrado ahora es el momento de negociar. Por el bien del equipo todos esperan que FF alcance un acuerdo. Los dirigentes también son conscientes que para que funcione la fórmula que han llevado a cabo este año, jugadores con hambre y ganas de evolucionar, también se necesita un entrenador que reúna las mismas condiciones. Por ello Fran Fernández se adapta tan bien a la filosofía del club. Al fin y al cabo, su club.Mientras Corona y el técnico almeriense se ponen de acuerdo el equipo viaja a Mallorca agotando sus últimas opciones de llegar al sexto puesto. Precisamente el conjunto isleño está inmerso en su vuelta a la máxima categoría. Moreno sacó al Mallorca del pozo de Segunda B y no hubo una revolución. Su jugador capital es el almeriense Salva Sevilla. Elegido jugador del mes de abril es el encargado de dar sentido al juego, titular indiscutible su calidad y visión de juego puede ser determinante en el partido. ¡Qué pena no haberlo podido disfrutar en su tierra! Los extremos son el otro punto fuerte del Mallorca. Lago Junior desde la izquierda y Cabrera desde la derecha aportan profundidad y goles a un equipo candidato a volver a Primera.