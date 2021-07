De la Falange al remozado Mediterráneo

El 23 de abril de 2014 se estrenó el nuevo himno de la UD Almería. Con la voz de Marisol Ruiz y José Manuel Varela, la partitura de Guillermo Fernández decía en su segunda estrofa: "el deseo desde niño va a empezar". Desde el Estadio de la Falange, pasando por el Franco Navarro-Municipal-Juan Rojas, hasta el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el gran anhelo de los aficionados rojiblancos ha sido tener un Estadio de fútbol de primer nivel. Pero ese sueño ha chocado siempre con la realidad deportiva, social y económica de la ciudad y del club. La llegada de Turki Al-Sheikh, cambió el estatus de la UD Almería en el panorama futbolístico, ganando musculo financiero, y convirtiéndolo en una referencia en la categoría y en el fútbol español. Pero tenía un fleco por resolver, "el deseo del niño…" que señala insistentemente el himno. El pasado lunes, el club presento el aval de 880.794'67 euros, como garantía de la oferta que registró en el Ayuntamiento dos días más tarde, para lograr la cesión del Estadio. Un plazo que concluyo el jueves pasado y donde la oferta rojiblanca ha sido la única en presentarse, como era de esperar. Ahora la mesa de contratación del PMD resolverá la concesión en un plazo máximo de 5 días, lo que dará pie a que el club tenga que presentar una garantía de 1.761.589'34 euros como concesionaria final. En cuestión de fechas, no será hasta la próxima semana cuando el club tenga las llaves de la instalación, aunque eso no será sinónimo de inicio de las obras. Previamente ha de solicitarse la licencia a la Concejalía de Urbanismo, y ese proceso llevará unos días antes de que puedan verse maquinas en la instalación. Llegado ese instante, el club deberá avalar el 50% del coste de la contrata que, en la primera fase, asciende a 4.902.796'44 euros. En ella se acometerán las mejoras en el nivel 0, vestuarios y zonas interiores, oficinas del PMD en el Palacio, interior de los niveles 1 y 3, fachada exterior, cubierta y nueva taquilla y tienda. Posteriormente, o durante la primera fase, se hará la segunda que conlleva movimientos de tierra para el rebaje del césped, ampliación del aforo, retirada de las pistas de atletismo, así como la creación de la zona de eventos. Todo ello con un coste de 10.282.956'89 euros. Aunque este verano habrá obras en el Estadio, ponerle fecha concreta es difícil, si bien no debería finalizar el mes sin arrancar. Lo que es una absoluta realidad, aunque haya parecido prolongada la espera, ha sido la impecable y ágil gestión de los técnicos municipales que han logrado concluir un proceso complejo, en solo 9 meses. Hay que recordar que fue el 2 de octubre de 2020 cuando se certifico el acta del PMD en el que se admitía a trámite la solicitud de la UD Almería SAD para la cesión del Estadio. A pesar del escepticismo lógico, de la inquietud de la afición y de "el deseo del niño" reflejado en el himno, ya podemos decir que la UD Almería tiene el Estadio de los Juegos Mediterráneos para su total control y gestión durante los próximos 25 años.