El pasado viernes asistíamos a la penúltima jornada liguera. Fecha en la que la UDA disputaba su partido en Ponferrada. Un choque que el autor de estas líneas tuvo que verlo en su smartphone durante el transcurso de una boda. Un encuentro que se tradujo en el adiós al ascenso directo por parte rojiblanca, pero lo más grave, una tangana. Una disputa en la que la imagen mostrada por algunos jugadores de ambos equipos supone una vergüenza para el deporte. Un comportamiento impropio de profesionales, aunque también de personas adultas, con Son, Noguera, Darwin y Jonathan Silva como principales implicados. Con los tres últimos como únicos expulsados, quienes deben dar gracias de haber recibido la pírrica sanción de un partido y están tardando en pedir disculpas públicas. Una acción para la que la tensión del partido o hablar de provocaciones son excusas. Una situación en la que se vio la inmadurez de Darwin y Jonathan Silva. Unos jugadores que demostraron nula inteligencia teniendo el Play Off a la vuelta de la esquina. Dos futbolistas a los que este ya periodista imagina que el club les habrá leído la cartilla. Un delantero charrúa al que no se le debe defender su comportamiento en aquella noche por ser uno de los jugadores más importantes del plantel. El de Artigas debe comprender que tal actitud puede ser un problema para su prometedora carrera. Y un lateral brasileño que en su huida a la carrera en El Tolarín tras dar una colleja recordaba a aquel pequeño que tocaba al porterillo y salía escopetado para no ser cazado. Un comportamiento que el de Japeri debería reflexionar si ese el ejemplo que quiere dar a su descendencia. Pero las críticas no deben ir en una única dirección. Tampoco es justificable la persecución de Son al zaguero o el empujón de un miembro del cuerpo técnico berciano a Darwin. Falta de ejemplaridad.