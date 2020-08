Han pasado ya numerosos meses desde que la COVID-19, más conocida como coronavirus, cambiase nuestras vidas por completo. Un largo tiempo en el que la sociedad ha tenido que adaptar muchas de sus rutinas. La llamada 'nueva normalidad'. Tiempos en los que la mascarilla se ha convertido en un complemento más. Las hay de todos los modelos. Claro está, un complemento para quien cumpla la normativa. Ya saben, luego los hay para los que la ley parece no ir con ellos. Luego vendrán los lloros y las quejas si se produce un nuevo confinamiento. La irresponsabilidad de unos perjudicando al conjunto de la ciudadanía. Decían que la pandemia nos iba a hacer mejores, pobres ilusos.

Pero lo que no ha podido virar esta maldita pandemia es el fanatismo presente más que nunca en la red. No son pocas las personas que aprovechan el anonimato que da la red para lanzar toda clase de improperios. Una situación en la que Twitter es la red social por excelencia para comprobarlo. Así, en los últimos días hemos podido vislumbrar enfrentamientos entres seguidores de los clubes implicados en el Play Off de ascenso a la máxima categoría. Un comportamiento en el que aficionados del Zaragoza han sido los que más se han dejado notar. Obvio tratándose del núcleo más numeroso de los cuatro conjuntos que luchan todavía por abandonar la categoría de plata.

No han sido pocos los comentarios de seguidores maños que hacían referencia a su palmarés. Como si los títulos obtenidos en el pasado sirvieran para lograr un ascenso. No cabe duda que la red del pajarito se ha convertido en un estercolero en el que, por desgracia, el respeto brilla por su ausencia. Es lo que tiene protegerse detrás de la pantallita. Un fanatismo que saca lo peor del ser humano.