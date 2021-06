La UEFA. Ese poder elitista que es capaz de afirmar que el fútbol es para todos y a la vez cometer día sí y día también tropelías contra este deporte. La última es impedir que se muestre la bandera multicolor en el Allianz Arena de Múnich antes de la celebración del Alemania - Hungría de la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. La lucha LGTB no es un asunto menor y que haya que menospreciar. Menos todavía cuando la propia UEFA ha comentado que no podrán esos colores en la fachada del estadio porque considera que hay que tener una conducta «política y religiosamente neutral». En ese momento es cuando el lema del #respect queda en agua de borrajas. Porque, en un mundo en el que hay que luchar y concienciarse por la igualdad, gestos como este de la UEFA solo restan. Para rematar la faena, la organización liderada por Aleksander Ceferin cambia su logo para ponerle una bandera de la cual reniega antes de la disputa de un partido. Postureo, pero cuando de verdad hay que mojarse en estos temas, silbidos y miradas a otro lado. Un asunto que ya comenzó cuando Manuel Neuer, capitán de la Die Mannschaft, portó en su brazalete la bandera LGTB y la UEFA hizo el amago de sancionarle. Todo en un contexto en el que Hungría parece haber tomado la última palabra, quizás por unos votos que le interesan a Ceferin para continuar en su cargo. El país presidido por Viktor Orban, cuyo discurso homófobo quieren camuflar este veto como una «protección de los niños», aprobó recientemente una ley discriminatoria contra este colectivo. Por ello, en ese discurso de una Europa plural y con distintos ritmos, no es cuestión de velocidad, sino de respeto. Lo positivo que se puede extraer de toda esta farsa es que muchos clubes han reivindicado el movimiento LGTB, al igual que la mayoría de los aficionados a este deporte. Esperemos pronto vivir en un mundo en el que este tipo de sucesos no sean noticia. Esperemos.