Feliz Navidad

Si a día de hoy no has montado ya el árbol de Navidad, es que estás muerto por dentro. Me puse hasta villancicos para amenizar el momento, porque las cosas se hacen como se tienen que hacer o no se hacen. Y mira que, en su cierta ordinariez, me horrorizan en su gran mayoría, pero ni los villancicos flamencos pudieron con la magia del momento. Mientras desplegaba una a una las ramas del árbol, ya estaba hundido pensando que iba a tener que hacer el proceso inverso el día de Reyes. Porque si no aprovechamos estas fechas para salir de la rutina diaria, no sé para cuándo lo vamos a dejar. Porque de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia son los de pasar las Navidades en Madrid. Vale que lo mismo el trenecito turístico navideño no luce tanto como el Cortylandia como para quedar grabado a fuego en la memoria de nuestras pequeñas, pero ahí voy a estar yo el primero montado con ellas saludando a la gente. Porque pasar estos días feliz con la gente a la que quieres es lo que toca. Eso y una bolsa de frutos secos bañados en chocolate del tamaño de mi cabeza, claro.