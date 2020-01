Fichajes invernales

La UDA ha vivido unos días muy ajetreados en la última semana. Hay varios futbolistas que han salido del club que nadie se esperaba que lo hiciesen hace solo unos meses, y es que en este periodo de fichajes en los que se mira con tanta lupa el limite salarial todos los clubes tienen que hacer encaje de bolillos para no saltarse ninguna de las normas impuestas por la LFP. El caso más llamativo ha sido el del portero René Román que ha pasado de ser una pieza clave en las últimas temporadas del equipo rojiblanco, a convertirse en cedido a la Ponferradina. ¿Qué ha llevado al club a reforzarse en este mercado? Las ganas que tienen de llegar a la primera división por la vía rápida. El mismo José María Gutiérrez indicó que estaba contento con la confección de la actual plantilla, pero a nadie le amarga un dulce y seguro que el salto de calidad que se dará con los nuevos futbolistas hará más propicio su consolidación en el liderato. Hablando del entrenador almeriense me gustó y mucho sus explicaciones al termino del partido ante el Extremadura. El madrileño expuso descontento con el juego y pese a que consiguieron tres puntos valiosos, no dudó en afirmar que fueron superados y que deben jugar mucho mejor. Un buen examen de conciencia que no conviene olvidar. Precisamente jugando bien lleva el Elche varios meses. Quizás definirlo como bien se queda corto, y es que el conjunto de Pacheta tiene en Gonzalo Villar un futbolista diferente, capaz de llevar el solo la batuta del equipo con tan solo 21 años. Elegante, con zancada alargada y una gran destreza para ver el espacio para el pase donde otro solo ven piernas, recuerda un poco al Guti de los últimos años. Ese Guti que era más mediocentro puro que mediapunta y que recogía el balón para crear fútbol más que centrarse en el último pase. El eterno Nino, un Fidel goleador y asistente como ya hiciera en Almería, Pere Milla en el desequilibrio e Iván Sánchez a través de su zurda son el mayor peligro de un Elche que puede llegar lastrado por la prórroga de la Copa ante el Athletic Club.