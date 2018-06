Fidel, enésimo desencanto

Recuerdo que cuando me llegó el rumor del fichaje de Fidel por el Almería no me lo podía creer. Tampoco di crédito cuando su fichaje se hizo oficial y hasta que no lo vi posando con la camiseta del Almería no las tuve todas conmigo. El Almería firmaba el mejor extremo izquierdo de la categoría previo pago de 500.000 euros. Así lo dije en su momento y así lo defendí durante su primera temporada como rojiblanco, especialmente durante la andadura de Ramis, donde vimos lo mejor de él. Fidel era un fichaje de caché para aquel Almería de Soriano que, como temíamos, iba a acabar arrastrándose por los terrenos de juego. La llegada de Ramis, y su asociación en segunda línea con Pozo y Puertas, nos brindó grandes tardes de fútbol en el Mediterráneo. La llegada de Corona a la dirección deportiva fue el principio del fin para el onubense. Ramis, que había perdido a Puertas y pedido un sustituto en banda derecha, se encontró con el fichaje de Verza el 30 de agosto y, descompensando la estructura de la plantilla, que comenzaba la temporada ya con déficits. Los malos resultados se llevaron a Ramis y la llegada de Alcaraz puso en el ostracismo a uno de los jugadores más caros de la plantilla, pero también con mayor calidad. Con el entrenador granadino ya no es que fuera suplente, es que incluso quedaba fuera de la lista. La espantada de Lucas y llegada de Fran permitió que Fidel recobrara protagonismo en un equipo muy mermado y el onubense pasó a la historia como el autor del gol que dio la permanencia al Almería en Lugo. No creo que Fidel esté muy satisfecho de sus dos temporadas como rojiblanco. Tampoco nosotros podemos estarlo. Pero quizás Fidel pueda reconocer que él bien pudo hacer algo más. Es una pena que le veamos salir. El Almería se escuda en que libra masa salarial y que, para lo que ha ofrecido, resultaba muy caro. Fidel se marcha a Las Palmas en un traspaso, dicen, ventajoso . La realidad es que el Almería sigue deshaciéndose de lo poco potable que tiene, mientras que mantiene a los que sobran…