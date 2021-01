Filomena hiela a la UDA

Tras más de quince años viviendo en Madrid puedo decir que nunca había visto algo así. Es la primera vez que se suspenden las competiciones de fútbol, que se suspenden las clases en colegios y universidades con varios días de antelación, la primera vez que se queda gente atrapada en las principales vías de comunicación de la capital. En definitiva es la primera vez de muchas cosas que ha originado este frente llamado Filomena. Pueden sospechar que aplazando el partido entre Leganés y Almería 24 o incluso 48 horas estaría arreglado el asunto, pero no. La gravedad de lo sucedido es tal que se prevé que Madrid no vuelva a la normalidad hasta pasados unos días. Y si bien es cierto que trascurridos esos días es posible que el césped de Butarque este en condiciones para albergar un partido de la LFP, las heladas que se van a empezar a producir en Madrid nos privaría que viéramos el espectáculo que bien merece un partido de fútbol. No es plantearse sí estará mejor o peor el césped de Leganés, es que viajar a Madrid es un imposible. Barajas cerrado a cal y canto, la A-4 con cientos de vehículos atrapados en la nieve, se me ocurre que la otra alternativa sería viajar en tren. Y todos sabemos que el tren entre Almería y Madrid es un viaje cuanto menos tedioso como para jugar un partido de competición horas después. Filomena ha dejado a su paso un Madrid totalmente cubierto de nieve y lo peor aún no ha pasado. Lo apretado del calendario por el Coronavirus y la Copa del Rey a la vuelta de la esquina hace que saber cuando se va a jugar el partido este en el limbo. Entendamos que lo sucedido es algo realmente extraordinario. Como extraordinario serán las temperaturas que se esperan en el área metropolitana de Madrid, de hasta -10 grados. Es por ello que habrá que dejar pasar un tiempo para que se pueda jugar el partido. Pese a lo compacto del calendario lo mejor es buscar una fecha que no suponga un riesgo para los futbolistas como lo sería jugar en un campo helado. Si en Alemania es habitual que haya un parón en invierno para evitar este tipo de situaciones, a nosotros nos ha tocado vivirlo. Por suerte este temporal no se repetía desde hace más de 50 años. Un parón para la UDA que esperemos no despiste al equipo.