Focalizando

Cuando la cuesta se empinaba, el Almería no levantó el pie. Sale indemne de un tramo de calendario complejo. Un momento donde podían haber saltado algunas dudas, pero que solo hace reforzar la idea primigenia del inicio de curso. Este equipo compite ante todos los rivales y en todos los campos. Especialmente en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde rizó el rizo. No ralla en la excelencia este equipo, pero sí es cierto que está cerca de sus topes. Tras un comienzo espléndido, faltaba culminar la primera remontada en liga. En Copa faltó poco para darle un revolcón al Villarreal, pero es una competición que creo que va a quitar más que dar. Ya lo dio todo, ahora se trata de salir de una forma digna. El camino que se lleva parece el idóneo. Como decía, se levantó el 0-1 del Sporting, un gigante al que aún no le sonó la alarma. Tiene buen conjunto Rubén Baraja, solo Djurdjevic ya costó varias veces más que construir la plantilla unionista, pero aún le falta soldarse. No le dieron los de Fran Fernández el gusto de resucitar en Almería. Se repuso al estoque inicial con una exhibición de fe y también de fútbol. No brillante, pero sí efectivo. Al fin, en estos contextos, es lo que cuenta. Soy partidario de que hay que ser ambicioso sin volverse loco. Me explico. Habría que mirar más el trecho abierto con el descenso, que las escaleras por subir al play off. Parece obvio que lo segundo no era objetivo, por lo que en caso de llegar, esta liga es eterna, será un premio. Conviene no obsesionarse con ello o no crear falsas expectativas porque será la primera palada encima. Hay que avanzar con humildad, consciente de la situación de la que se parte. Este domingo toca el Rayo Majadahonda, o lo que para mí es un rival directo. No perder es accesorio, puntuar es acercarse más a esos deseados 50 puntos. Donde debe estar el foco.