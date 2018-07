Te relajas de nuevo durante un tiempo y una mañana cualquiera te encuentras con la noticia de que han desmantelado la revista Fotogramas. La editora Hearst Magazines ha despedido a los compañeros de la redacción de Barcelona, donde fue fundada en los años cuarenta. Ahí es nada. Asusta ver que en estos tiempos convulsos para la profesión, ni siquiera una cabecera, que a día de hoy era un referente periodístico, cinematográfico y cultural en nuestro país, está a salvo de las operaciones económicas de los grandes grupos, que para cuadrar números hacen y deshacen las ya maltrechas publicaciones, que llevan ya sobre sus espaldas diez años de crisis. Parece que Fotogramas sigue, no la cierran. Pero un periódico o una revista no son solo un nombre. La información, el prestigio y los lectores fieles, al final, los proporcionan los trabajadores. Puede que a partir de ahora Fotogramas siga siendo la misma, pero no será igual.