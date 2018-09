Si no fuera por Fran

Fram Fernández es el artífice de que el equipo esté empezando a algo más que competir, porque lo hace, sumar puntos. No hace mucho tiempo ya dije que el equipo era equipo por Fran. Los que le conocemos sabemos de su modo de entender el fútbol y de sacarle el máximo a los jugadores que entrena, pero él también sabe que el fútbol es muy cruel e injusto, y que en futbol solo valen los resultados y que Alfonso García depositó en él la confianza de llevar el primer equipo para ganar partidos, que en definitiva es de lo que se trata, de ganar partidos. No vale para nada que juegues bien, o que te dejes la vida en cada partido. Para nada sirve eso, porque lo único que se ve reflejado en la clasificación, que es verdaderamente lo que cuenta, son los puntos y estos se consiguen ganando o empatando partidos. Si no lo haces, por mucho que el equipo luche y pelee, el fútbol en ese sentido, como he comentado antes, es tremendamente cruel y despiadado, y como siempre he dicho, no tiene memoria. El fútbol son resultados, victorias, sumar puntos, lo demás, no vale para nada. Fran, trabajador como nadie, se ha empeñado, no solo en hacer funcionar a un equipo prácticamente nuevo, si no que está logrando que empiece a sumar puntos.

Los tres frente al Real Zaragoza esperemos que sean los primeros de un buen puñado de puntos que acerquen al equipo a su objetivo. Es cierto que posiblemente la suerte que no tuvo en otros encuentros y que le privó de tener más puntos en la clasificación, estuvo esta vez, por fin, de la do rojiblanco, ayudando a sumar esa primera victoria en liga que tanto se le estaba resistiendo. Fran sabe que puede ser el principio de una buena racha, de un cambio de dinámica, porque no hay nada mejor que trabajar después de ganar un partido. Todo es distinto, pero no nos durmamos en los laureles. Todos sabemos que este equipo necesita dar el máximo para poder puntuar, mientras que otros, como hemos visto, a medio gas o como solemos decir por aquí, sin prácticamente hacer nada, logran puntos. Este Almería, por ahora, sabe que lo tiene que dar todo en el campo y aun así... Como digo Fran y solo Fran Fernández es capaz de sacarle el máximo rendimiento a este grupo y, ojalá -toquemos madera- las lesiones nos respeten -no como la temporada pasada, donde había que hacer cola para entrar en la enfermería-. Fran sabe de fútbol un rato, y sabe que solo los puntos le harán feliz a la afición y al él. Lo demás, será un verdadero dolor de cabeza.