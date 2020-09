En 2007, siendo alcalde Luis Rogelio, Megino reunió a sus técnicos para transferir la finca propiedad de J.GUIARD al Ayuntamiento. Llamó a los representantes quienes, ante tal pretensión, se negaron al cambio. Pese a la negación de la propiedad y contra la Ley, Megino hizo el cambio mediante Registro Notarial, cuando la Ley de Expropiación Forzosa dice que sin estar de acuerdo la propiedad no se puede permutar. Y esto lo consintió el alcalde.

Antes de 2007, empezaron a modificar los planos de la propiedad de la finca, reduciendo metros y variando las calificaciones del suelo. Comenzaron las alegaciones y juicios. Y, ante la lucha por arrebatarnos la propiedad, J.GUIARD pidió la expropiación de su finca, al amparo del Art 140 de la LOA.

J.GUIARD llevó el asunto al Juzgado y el juez quedó tan impactado que lo mandó al Constitucional, donde estuvo muchos años. Después, vino el contencioso a Almería y J.GUIARD lo ganó, y apelaron a Granada. En julio 2020 J.GUIARD lo gana y es por lo que hoy quiero hacer saber parte de los hechos.

Megino dos veces nos reunió (a J.GUIARD y 9 propietarios de viviendas lindantes que estaban en igual caso) y nos dijo que cada propietario presentase sus valoraciones y, para el Ayuntamiento, él las encargaba a la empresa Balmesa. Todos, vecinos y Balmesa las presentamos. Megino, a razonables precios, solucionó la propiedad de los vecinos, comprando, pagando…, pero no SABINAL ni J.GUIARD: dijeron que al ser una finca grande, ellos no tenían el dinero que las valoraciones decía que valía.

Luego vino Venzal y anuló las valoraciones de J.GUIARD que Balmesa, por encargo de Megino, hizo. Milagros, aparejador municipal, en dos folios hizo una nueva valoración que Venzal mandó a la Junta. ¡Una prevaricación como un castillo! Para dar una idea, el chalé de López Rull se valoró en solo 33.000 euros. Y esta valoración fue la que Javier Garrido representando al Ayuntamiento, defendió en la Comisión de la Junta, y lo hizo muy bien pues de ella, no varió ni una coma.

En estos casi 25 años de lucha (infernales), en este PP al que le ofrecimos nuestra finca para que nos la pagara, no al precio de propietarios, pues para nosotros el valor es inmenso, sino al que las empresas de valoraciones ajenas al Ayuntamiento dieran; me encontré con un Ayuntamiento que solo emplea abuso de poder y prepotencia; que miente, que no nos llama para dialogar, nos enteramos de sus acciones por amistades y prensa; que cree no estar en la Constitución donde todos somos iguales; que con sentencia firme, que todos por Ley hemos de cumplir, pide al Juzgado concederle pagarnos en 5 años más (tras la larga lucha); que sin saber nada la propiedad, van a la prensa y publican; que nos ha robado más de 20 años de tranquilidad y paz de vida, que desde el minuto uno nos hizo vulnerables, ¡pide ahora al Juzgado que les conceda más años de lucha! Este Ayuntamiento no es humano. Al principio me preguntaba: ¿Cómo un médico me puede estar enfermando tanto? Luego vinieron los otros -ya hablaré de ellos-, los años de Venzal, Milagros…, y los de Ramón y Bonilla.