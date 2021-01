Hoy sorteo con morbo

Hoy se sortea la ronda de octavos de final de la Copa del Rey en al que estará el Almería tras eliminar al Deportivo Alavés en el Estadio Mediterráneo la semana pasada endosándole una manita, que no es poco, y que a tenor de lo que se vio sobre el césped del Mediterráneo, se quedó corto el resultado.

Pero a lo que iba. Hoy todos pendientes del bombo, o no. A buen seguro que todos los integrantes del vestuario rojiblanco aguardarán con mucho interés la suerte que pueda correr el equipo rojiblanco en ese sorteo, por poder medirse no solo a un equipo de Primera, si no si la suerte les emparejará con uno de los grandes de nuestro futbol.

Un sorteo, yo diría, "envenenado". Si. Envenenado porque a día de hoy quien o quienes están disfrutando de esta competición son los jugadores, y se lo merecen, porque se lo están currando. Tan duro es ir jugar a Hospitalet como hacerlo en el frio de Soria … y son ellos, los que para bueno o para malo lo están disfrutando.

Es cierto que los aficionados del Almería se alegran de que su equipo siga pasando de ronda, y presuman y se sientan orgullosos de ver como su equipo noquea a un primera división en el Mediterráneo.

Pero ahora bien. ¿Ustedes creen que si es bombo es generoso con el equipo y hoy toca un "gordo", nos va alegrar tanto?. Yo creo que no y lo digo porque si toca un "gordo", a ese "gordo" no lo podrás ver en el Estadio, en tu butaca de la grada, sentir la pasión que tienen los partidos de Copa y más aún ahora que se juega a partido único y en el Mediterráneo. ¿Se lo imaginan? Al Almería le ha tocado el …. ¡jo, qué pena!! No poder ir a animar a los nuestros frente a ese equipo.