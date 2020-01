Jekyll y Hyde

Los viajes al campo de Santo Domingo se convirtieron durante las campañas en las que el CD El Ejido estuvo en Segunda B (desde 2016 a 2019) en una tradición cada dos domingos para el compañero y amigo Paco Alonso y para el que escribe esta columna. Ese trayecto de menos de media hora daba para muchas conversaciones, de esas de las que uno aprende y se nutre. Siempre me ha encantado hablar con Paco sobre la filosofía del deporte actual, porque su punto de vista siempre suele ser muy parecido al mío. Quizás nuestro vínculo athleticzale ayude a que eso sea posible. Recuerdo especialmente uno de esos largos domingos de trabajo con el fútbol modesto, de camino a la localidad ejidense para cubrir un partido del CD El Ejido, en el que Alonso me dijo la frase más verídica que he escuchado en mi vida relacionada con el deporte: "El fútbol saca lo peor de la gente". Esto es una gran verdad, aunque también hay que dejar claro que, en otras muchas ocasiones, saca a relucir también lo mejor, aunque este segundo caso no debería extrañarnos porque un deporte debe llevar eso ya de serie. Los que hemos pateado durante más de una década los campos de fútbol de esta provincia para dar visibilidad al balompié más modesto deberíamos estar curados de espanto al ver situaciones violentas o alejadas de la deportividad, pero siempre te afecta y te deja mal cuerpo. El fútbol levanta pasiones, y a veces lo pasional puede ser peligroso y sacar a relucir actitudes más que reprochables, como la que vi hace unos días en la final de la Supercopa de España. Estaba conversando con una amiga en la barra de un bar y justo delante había un chaval, relajado, muy tranquilo, pero cuando Fede Valverde le hizo la entrada a Morata cambió por completo. Celebró la patada, intuyo que porque sería madridista, pero además lo hizo diciendo que "le tenía que haber dado más fuerte y partirle la pierna". Así, sin anestesia. El muchacho pasó de Jekyll a Hyde en un segundo y una vez más el destino le dio la razón a mi compañero de batallas.