José María Artero, fotógrafo

Aunque en 1936 ya dio Artero notorias muestras de su afición a la fotografía y su interés por documentar todo lo que pasaba a su alrededor, captando con su cámara los sucesos que en Almería acaecieron durante las primeras jornadas de la Guerra Civil, no sería hasta 1950 cuando sus fotografías se mostraron por vez primera. Fue en el I Salón de Temas Marineros organizado en Almería. Una muestra a la que, entre 1950 y 1957, se sumarían otras muchas entre las que destacamos, por haber sido premiado en ellas Artero, los salones de Tema Marinero de 1951 y 1953; el VI Salón Nacional (1956) organizado en Valencia por la Agrupación Fotográfica local; el IX Salón Nacional (1956) organizado en Jerez de la Frontera; el IV Salón Nacional de Fotografía Artística (1957) celebrado en Murcia; y el Salón Social Circulante organizado en 1957 por la Agrupación Fotográfica de San Adrián de Besós.

Su vinculación con la Agrupación Fotográfica Almeriense, en cuya fundación en 1950 tuvo un papel principal, y el grupo AFAL, le llevaron a mostrar su obra en propuestas de especial relevancia como el I Salón de los Cinco, celebrado en 1957 en la Biblioteca Villaespesa de Almería, o las colectivas en las que, junto a otros miembros de AFAL, representó a la joven fotografía española en 1958: el XVI Salón Internacional Albert I de Charleroi (Bélgica) y II Bienal Internacional de Fotografía de Pescara (Italia).

Presente en el Anuario de la Fotografía Española 1958 editado por AFAL, una de sus fotografías incluidas en éste fue seleccionada para la exposición Masterworks of Photografphy from its Beginnigs to the Present organizada por el MoMA de Nueva York en 1959.

Más conocido por su faceta como teórico, desarrollada en amplitud en las páginas de AFAL, Artero practicó a lo largo de toda su vida una fotografía directa de corte documental, prestando especial atención al paisaje y la arquitectura.

*Director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino