Juegos Indálicos

Acaban los Juegos Olímpicos, tras este intenso medio mes para los que estamos locos por el deporte desde pequeñitos. En este caso de salón, que es donde vivimos a golpe de mando a distancia todas las pruebas posibles. Llegará el lunes y muchos sentiremos un vacío, como cuando acaba el Tour pero multiplicado por diez. Por suerte, pronto empieza la Vuelta, con ese etapón que acaba en Velefique, un alto que sí he vivido más in situ que en la tele. Pero si lo que nos atrae es el espíritu olímpico, tenemos como siempre al caer el relevo de los Juegos Paralímpicos: nuestro Jairo Ruiz buscará por tierra y mar una nueva medalla; parece que fue ayer cuando escribí que teñía de bronce sus sueños. Hace no 4 sino 5 años de aquella hazaña en Rio, tremendo. En lo que casi todos coincidiremos es en el testigo que recoge el fútbol, ya desde el siguiente fin de semana, con el arranque de una nueva temporada de Liga. En Primera, lo de siempre pero sin Messi. En Segunda, para mí con el filial de la Real y una UDA que, a riesgo de gafarla, pinta bien. Ya esta semana, entre atletismo y demás deportes olímpicos, pudimos vislumbrar detalles interesantes en la victoria sobre todo un EuroBetis, manquepierda.

Ahí está otra vez listo Makaridze, cual catcher de beisbol, para atrapar las bolas que le vengan. Y Fernando, al quite. Chumi, Ibiza, Maras y cía -Martos o algún otro central que debería llegar, quizá- serán los que porten el bate, mientras que Akieme, Buñuel, Centelles y Nieto tendrán que correr para llegar antes que nadie a la tercera base. Los medios tendrán que nadar y remar, en aguas a veces tranquilas y otras turbulentas. Algunos de ellos y quizá algún lateral tendrán que formar parte de un equipo de relevos 4x100, en primer o segundo turno. El tercero debe quedar reservado para velocistas como Ramazani o colocadores de vóley como Lazo. Y el último siempre para el arco y la flecha, el Usain Bolt Indálico. Sadiq es un antílope, qué tío. ¡Corre, Umar, corre!