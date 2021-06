Ha fallecido a los 81 años Juergen Donges, un sabio sevillano. Fue uno de los economistas europeos más influyentes. Nació en Sevilla el 24 de octubre del año 1940. Su padre era el director de la sucursal en Sevilla del Banco Alemán Trasatlántico. Casado con una española, ha sido el economista e intelectual europeo actual qué más y mejor ha estudiado y analizado la economía España.

Fue defensor de la Economía Social de Mercado y perteneció al ámbito de pensamiento de la Escuela de Friburgo. Fue catedrático de Ciencias Económicas de la Universidad de Colonia, director del Instituto de Política Económica de Colonia, presidente del Instituto de Estudios Económicos Otto Wolf y vicepresidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel. Ha sido asesor del FMI, del Banco Mundial y de la OCDE.

Fue una buena persona y un intelectual honesto y comprometido en la mejora de la economía y de la sociedad. Combinó la teoría con la práctica, asesorando y colaborando con los gobiernos e instituciones de Alemania, España y otros países. Colaboró con el Gobierno alemán de Khol y de Schroder, aceptando la presidencia de la Comisión de Desregulación de la Economía Alemana y de la Comisión para la Reforma del Sistema Público Alemán (1988-1997). Pero por lo que más se le conoce es por haber sido el presidente de la Comisión de Expertos Económicos del Gobierno de Alemania, el conocido Comité de los Cinco Sabios.

En San Telmo Business School hemos tenido la suerte de disfrutar durante 30 años, como catedrático visitante, del magisterio y la amistad de uno de los economistas más influyentes de mayor taya intelectual y humana. Fue defensor de la Economía Social de Mercado, fundamentada en los principios del Liberalismo, en simbiosis con los del Humanismo Cristiano de Libertad, Justicia, Solidaridad y Responsabilidad. Fue un defensor implacable de la verdad fundamentada en el rigor y el análisis científico. En sus exposiciones no dejaba a nadie indiferente, provocando una profunda reflexión en los directivos y empresarios andaluces. Con extremo rigor científico, acompañado por una buena dosis de humor, era dialécticamente implacable en la defensa de la verdad, aunque esta fuera incómoda o políticamente incorrecta. Ha sido el economista europeo qué más y mejor ha estudiado, diagnosticado y seguido la evolución socioeconómica y política de España. Sus recomendaciones al Gobierno español siempre fueren oportunas y rigurosas y en ocasiones incómodas. Con la honestidad del buen intelectual defendía implacablemente su verdad, siempre con el objetivo de ayudar a los demás y no de halagar los oídos de los gobernantes. Sus recomendaciones de política económica al Gobierno de España y de Andalucía siempre fueron rigurosas y fundamentadas, aunque no siempre comprendidas. Fue uno de los fundadores del Instituto de Estudios Económicos, perteneció al Comité Asesor de la Fundación Rafael del pino y al Patronato de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Amaba a España y a los españoles a los que en ocasiones reprendía con el afecto de un buen padre. San Telmo Business School era su casa en Andalucía.

Querido Juergen, nos dejas un gran vacío intelectual, moral y sentimental. Te recordaremos con admiración y afecto.