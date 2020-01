Digamos que este Almería tiene hechuras de equipo grande. Siempre en contexto de Segunda División, donde no conviene dar nada por sentado. Si el fútbol tiene ese cierto carácter de imprevisibilidad, que digamos que lo hace bonito, en la categoría de plata está elevado al cubo. Que se lo digan al Cádiz, en Primera hace unas semanas y ahora terrenal. Es una competición muy larga, una auténtica selva. Y los de Guti están sabiendo sobrevivir, característica básica si quieren seguir opositando al ascenso. Dan el salto lo que en sus peores días también saben ganar.

Creo que la semana pasada define bien esto que digo. Dos partidos donde el Almería no fue superior a su rival, pero que supo matar con varios zarpazos. La calidad vale dinero, en verano se pagó y ahora se recogen los frutos. Al final es lo que tiene tener arriba a Lazo, Juan Muñoz y Darwin Núñez. Sólo necesitas montar una contra o una jugada para que creen peligro y marquen la diferencia. Es lo que pasó frente al Oviedo y el Extremadura, donde el conjunto rojiblanco completó el pleno y recuperó el liderato meses después. De vez en cuando parece que hay que pegarse algún pellizco, lo que cambió todo.

Pensaba estos días en el delantero en el que se está convirtiendo Núñez, que una vez asentado está dando puntos con sus goles. Asusta que tenga 20 años y este impacto en su primer año en Europa, pero no eran casualidad esas convocatorias con Uruguay. Cuesta pensar que alguien no apostase antes por un perfil así porque no es sólo gol. Tiene mucho más fútbol y, sobre todo, mucha hambre por hacerse un hueco. También mérito de los que fichan en el Almería. Ahora toca el Elche en el Juegos del Mediterráneo, donde los rivales deben arañar lo menos posible. Todo con el mercado de invierno en plena ebullición y decenas de rumores en el ambiente. Aún deben quedar varias piezas por llegar.