Londres, 23 de febrero de 2023. Estimado Navarro, no me bajo de la burra. Es indignante que el Barcelona siga disputando la liga como si no hubiera pasado nada. Juegan con total impunidad y el resto de los clubes de la LFP (Liga de Fútbol Prostituido), no se dan por aludidos. El comunicado que sacaron es tan bochornoso que no puede considerarse una reacción acorde a la gravedad del asunto. El Almería, al que la liga le ha puesto trabas y forzado a hacer filigranas con el tope salarial, malvendiendo a Sadiq, debería poner el grito en el cielo por las concesiones permitidas al Barça con sus palancas, pero es que con todo esto del caso Negreira, tenía que ser aún mayor, ya que el descenso azulgrana liberaría una plaza de permanencia. Espero que así lo entienda la afición y reciba al conjunto culé como merece. Si salen airosos de todo esto, la credibilidad de nuestro fútbol quedaría a la altura del betún y el futuro de la competición comprometido, ya que una liga adulterada no tendría ningún tipo de interés, ni de sentido...