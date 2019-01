Una Liga de rachas

Comenzó la UDA con victoria y buenas sensaciones. En esta liga de rachas los rojiblancos vuelven a tener la flecha verde hacia arriba y lo que se persigue es que se prolongue todo lo que se pueda, porque seguro que en una competición tan competitiva la dinámica volverá a cambiar. Esta racha positiva coincide con la apertura del mercado de fichajes y como comentó hace unos días Corona, el conjunto rojiblanco va a estar expectante desde la barrera. Creo que algo llegará aunque lo lógico es que sea a última hora cuando el representante de turno deba buscar una salida exprés al esperemos nuevo delantero o mediocentro que llegue a Almería. Me fijo en esas dos posiciones no porque estén mal cubiertas, de hecho yo soy uno de los sorprendidos por el gran resultado de Álvaro Giménez, si no porque creo que sus recambios están un peldaño por debajo y son poca competencia. El rival de esta tarde se está desinflando y, en los últimos cinco partidos, perdió cuatro y tan solo logró empatar uno. Necesitados de volver a sumar tres puntos para no descolgarse de los puestos de ascenso, el Alcorcón de Cristóbal sigue modificando su sistema poco. La única variación es jugar con dos puntas o con uno delantero centro y detrás un mediapunta para sumar más futbolistas al centro del campo. Dani Jimenez es el portero titular y en la defensa de cuatro el lateral izquierdo Bellvís es su futbolista más destacado. El central David Fernández impone su gran juego aéreo, aunque como el resto del equipo no atraviesa su mejor momento. Con el capitán Toribio sancionado el centro del campo del Alcorcón volverá a su pareja de mediocentros más habitual con Eddy Silvestre y Albert Dorca. El éxito de este Alcorcón, si obviamos las últimas cinco jornadas, se encontraba en el juego exterior. Sangalli por derecha y Nono por izquierda irrumpían una y otra vez por los costados abasteciendo a los de delanteros. Y en esta ecuación del área aparece Juan Muñoz que después de la errática temporada vestido de rojiblanco se ha convertido en la referencia del conjunto del sur de Madrid con ocho goles, Jonathan Pereira y Víctor Casadesús se disputan la otra plaza en la delantera.