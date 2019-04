Ligas adulteradas

En un partido reciente de Cuarta Andaluza alevín un equipo de Almería bajó al portero que tiene con el Segunda Andaluza (la división más alta en esta categoría), ya que el conjunto de Cuarta se enfrentaba a un rival directo. Era el debut de este guardameta con el equipo 'D' de este club, puesto que lleva con el 'A' durante toda la temporada. Sin embargo, la jugada podía hacerse, ya que el joven portero tenía ficha con el equipo más bajo de la entidad. Sí, el que suscribe estas líneas entrena un equipo en esa liga, aunque no fue un encuentro en el que participasen los niños dirigidos por este periodista. Simplemente la anécdota inspiró a la hora de realizar estas líneas. Todos los fines de semana son numerosos los equipos que bajan a jugadores en todas las categorías de manera legal, ya que las fichas de estos futbolistas están con el equipo de menor división y así pueden participar en diferentes. Esto es, al inscribir a un niño con el equipo 'C', el joven deportista puede competir con los cuadros 'C', 'B' y 'A', lo que, en consecuencia, está adulterando las competiciones, ya que en duelos entre rivales directos participan jugadores con un equipo en el que no lo han hecho en el resto del curso.

Si en fútbol 7 jugar en una liga o en otra no es una cuestión de capital importancia (por mucho que así lo piensen algunos 'coordinadores' o presidentes), en fútbol 11 la historia ya es diferente, por lo que el asunto no es baladí. Y la solución es bastante simple: si un niño o joven juega más de cinco partidos con el equipo de superior división, no puede volver a bajar al suyo. Así se evita que un futbolista que pertenece oficiosamente a un 'A' juegue con un 'D'. Y si no hay suficientes efectivos para sacar cuatro conjuntos, se sacan tres... Por cierto, la Federación debería mirar lo de que un club tenga dos en uno para meter a dos de sus equipos en las máximas categorías. Ocurre en diferentes entidades...