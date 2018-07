Mundial circular y el cuento del VAR

Con la distancia que da el transcurso de una semana desde el final de la cita mundialista y los cientos de sesudos análisis ya escritos, apenas pondré sobre la mesa un par de apuntes sobre lo que a mí me pareció la cita de Rusia. En primer lugar la constatación de que el fútbol pragmático, por llamarlo de un modo amable, ha vuelto para quedarse. Desde Alemania 2006, cuando se impuso la Italia de Cannavaro, no se había visto una propuesta tan rácana como la de la Francia de Deschamps, pese a contar en sus filas con jugones como Griezmann o Mbappé. El jugador determinante fue '7 pulmones Kanté' y eso resume lo que fue la segunda estrella en la camiseta del once del gallo. Atrás quedan los días de vino y rosas de la España cimentada por Luis Aragonés y apuntalada por Del Bosque, hecha añicos en Brasil, cuando tomó el testigo un impensable combinado germano comandado por Low desde el banquillo y por Kross en la sala de máquinas.

Ese gusto por la exquisitez, el toque y la distribución fue barrido por el juego fácil y práctico, sin alardes pero con una gran disciplina táctica y dos balas en los costados. Que su 9, Giroud, no marcase ni un solo tanto, lo dice todo. En Rusia se cerró un círculo que engloba la eterna dicotomía entre bilardismo y menottismo. Hay aficionados que agradecen este cambio de etapa porque el tiki-taka había derivado en una soporífera suerte de magreo sin sentido.

Y luego está el cuento del VAR, vendido como un éxito por la FIFA, pero que a unos cuantos no nos convenció del todo. ¿No fue el mismo penalti el que no se le pitó a Piqué que el que sí se le concedió a Nigeria por un agarrón idéntico de Mascherano? Me queda la sensación de que el criterio final del colegiado es muy 'arbitrario'. Y el debate de las manos en el área debería cerrarse ya. Si el balón va a la mano y no a la inversa, no hay penalti. Perisic tenía hasta los ojos cerrados...