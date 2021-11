El Mundial con frío

El próximo Mundial a disputarse en Qatar a partir del 21 de noviembre está a la vuelta de la esquina, aunque ahora mismo se respira poco ambiente, excepto lo que vayan deparando las eliminatorias; como por ejemplo que Italia o Portugal, uno de los dos, no pueda disputarlo. Los dos últimos campeones europeos pelearán por una plaza en la repesca. Uno viajará hasta el continente asiático. El otro lo verá desde el sofá de su casa en una televisión bien grande. Se juega en el otoño europeo debido a las altas temperaturas reinantes en oriente próximo. En Europa hará frío y para quienes no nos perdemos un campeonato, será algo distinto. Porque un mundial no es solo lo que pasa dentro de un campo de juego. Es su contexto. La radiografía de un país que durante un mes acapara la atención internacional. Es ver fútbol a todas horas del día. Es la juntada con los amigos. La cerveza, la barbacoa, hablarle al televisor. Lo más irracional del ser humano expuesto durante treinta días, cada cuatro años. Personalmente, desde hace 20 que no veo un mundial con la estufa encendida. Será como volverme en el tiempo a aquellos lugares donde la vida se divide por cuatro. Los recuerdos son cada cuatro años teniendo como referencia el campeonato del mundo. Donde la gente se casaba seis meses después del mundial de Italia. Los hijos los tuvo un año antes que el mundial de Estados Unidos. El padre que se murió durante el torneo en Francia ´98. El muchacho que decide dejar el país dos meses antes que se dispute el mundial de Corea y Japón. Cosas del frío y de una memoria congelada en el tiempo. Se me va a hacer raro estar abrigado frente al televisor, pero imagino y entiendo que disputar en Qatar un campeonato en el mes de junio es imposible. Sería como jugar al fútbol en el mismísimo infierno. Ni todos los petrodólares de los jeques alcanzan por ahora para cambiar las estaciones, ni para que el calor disminuya. Es más fácil cambiar la fecha del campeonato y es lo que han conseguido en base a poner dinero. Aunque no parece haber nada que a los jeques se les resista.