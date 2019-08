No diré nada nuevo si digo que el fútbol ha dejado de ser un juego, un espacio lúdico donde 22 personas, corrían detrás de un balón para darle patadas, hasta convertirse en un negocio; un gran negocio. Desde entonces, esas familias pobres vieron en sus hijos la herramienta capaz de hacerlos salir de esa situación y convertirse de la noche a la mañana en una casta de nuevos ricos, horteras y despampanantes que ocupan las portadas de las revistas del corazón. Nada que reprochar, ni nada que decir. En todos lados se cuecen habas y en mi casa, calderadas. Lo dicho, de la pelota de medias y la pachanga callejera, a las grandes luces de la ciudad, que como toda la vida han acabado encandilando al personal. Si en la China comunista, lo más importante son los negocios, el resto de los mortales no vamos a rasgarnos las vestiduras. El punto máximo del negocio de la burbuja futbolística, llegó hace dos temporadas cuando el emirato de Qatar pagó doscientos y pico de millones de euros por el traspaso de Neymar; el mismo que hoy no quiere saber nada de los qataríes, parisinos y otras yerbas. Dinero si, de lo demás, no gracias, parece ser la posición del crack brasileño que a esta hora coquetea con la idea de volver a nuestro fútbol. Negocios al fin y al cabo, diría su padre y representante. Un mal negocio seguramente para el PSG. Si hace dos años en Barcelona se trataba de minimizar la huida de Neymar con la contratación de Coutinho, los casi 150 millones que el Barça pagó por la estrella del Liverpool, tampoco ha sido rentable para los intereses del club. En estos momentos se dice que irá cedido al Bayer de Munich y el interrogante abierto es quién llegará a la plantilla blaugrana para cubrir el descubierto que Coutinho dejará en el once de Valverde. A Neymar en Can Barça le habían hecho la cruz, pero los goles y la guita, lo curan todo. Ni amor a la camiseta, ni amigos, ni leche fresca. Negocios; son simplemente negocios.