Desde hace muchos años vengo escuchando que "cuando los africanos aprendan a jugar al fútbol, serán los mejores del mundo". Recuerdo buenos y torpes equipos que por razones geográficas y didácticas, cometían errores que los mandaban a casa antes de lo previsto. Camerún siempre ha sido un buen ejemplo de lo que hay y lo que no hay que hacer. Equipos fabulosos capaces de cometer errores infantiles penalizados en el ultra profesionalismo, siempre con el mismo resultado. Imagino que las colonias, las corrientes migratorias, las pateras y la globalización, pueden explicar el cambio que en desde hace un tiempo comienzo a observar en los jugadores africanos, o acaso de origen africano que hoy forman las escuadras europeas. Y en ese sentido Francia representa con absoluta certeza la combinación perfecta, el mestizaje balompédico con resultados sorprendentes, amenazan con implantar un nuevo orden. Digo esto después de ver cómo el equipo de Deschamps arrolló a Argentina e inutilizó a Uruguay, dos equipos con tradición y poco más que eso. Digo esto entregado a la incansable tarea de mi jugador preferido Kanté, la mordiente eficacia de Matuidi, la solvencia de Umtiti y Varane en el fondo, el rompehielos de Pogba y por supuesto las arrancadas demoledoras de M'bappé, quien no se cansa de galopar, un potrillo en campo abierto llamado a ser el mejor del mundo si no se deja contagiar por las ridículas simulaciones de Neymar, su compañero en el PSG. Insisto, a estas alturas decir que las cosas han cambiado, es una obviedad. El resultado de la final, es solo un resultado. Francia es el que más se parece a un campeón, con una plantilla con 18 jugadores de origen africano donde también destacan nombres conocidos como N'Zonzi, Ramí o Dembelé. A ellos se suman Griezmann, Lloris, Lucas y Pavard. África ya está en Europa. De aquellas invasiones vienen los nuevos conquistadores.