Óscar al Almería

Almería nunca se rinde es un grito de guerra que tenemos marcado a fuego muchos seguidores. También podríamos usar "Almería nunca deja de sorprendernos". Hace un par de días, el oráculo de fichajes en twitter, Cazurreando, anunciaba que Óscar Fernández lo tenía hecho con un filial andaluz. Ni se me pasó por la cabeza que se refiriera al Almería B por varios motivos. Primero porque no hice la conexión andaluza, ya que políticamente me defino de otra manera. Segundo porque Óscar fue la primera víctima del cambio de propietario. Y tercero porque entendía que su caché y la categoría en la que jugará nuestro filial, quinta a nivel nacional, eran incompatibles. Imaginen el subidón que me dio cuando se hizo oficial su fichaje por 2 temporadas y una opcional. Es toda una declaración de intenciones por parte de la entidad. Su trabajo en las canteras de Atlético y Valencia le avala. Llega para sacar al filial de las catacumbas, pero también para formar futbolistas para el primer equipo. El hecho de que Óscar haya decidido volver demuestra que, como ya dijo en su día, con Turki no tenía ningún problema. De hecho el técnico valenciano entendió al nuevo propietario con la decisión que tomó. El que le dejó tirado fue Alfonso García, que ya lo había firmado sabiendo que iba a vender al equipo más pronto que tarde. El caso es que Óscar vuelve, y aunque nadie duda de que lo económico habrá tenido su importancia, también le ha tenido que gustar la idea de club que le propone la UDA. Su fichaje es uns de las mejores noticias de lo que va de año. Ha ilusionado mucho y, si esta es la línea a seguir este verano, el club demuestra ir por el buen camino, ya que su ambición desbordada la está acompañando de buenos profesionales que saben bien de qué va esto. El ascenso a Primera es el objetivo primordial de la entidad, pero para que el club se consolide y el proyecto de cantera crezca, se hace indispensable que el filial esté en la categoría más alta posible. Con Rubi y Óscar el club apuesta a caballo ganador. ¡Bienvenido Óscar y mucha suerte!