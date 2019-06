Periodismo, no relaciones públicas

El pasado sábado este periodista publicó en el diario AS que Yanis, extremo zurdo del Mirandés, lo tenía hecho con el Almería. Este periódico también se hizo eco el mismo día de la información, llegando varios mensajes a las cuentas en Twitter tanto de Diario de Almería como a la personal. La mayoría de tuits llegaban procedentes de Miranda de Ebro, todos en la misma dirección: por qué no nos habíamos esperado a que el Mirandés terminase su participación en la promoción de ascenso para anunciar ese fichaje. Incluso algún malpensado puede pensar que hubo llamada desde Huelva para desestabilizar el encuentro. Pero no, las fuentes procedían de más arriba de Andalucía. ¿Qué intención tenía AS y Diario de Almería en desestabilizar un Recreativo-Mirandés? Decía Valdano que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, pero este servidor va incluso más allá y le ha llegado a costar conciliar el sueño por un partido de fútbol base. Tirando de empatía, es normal que los aficionados del conjunto rojillo estuviesen molestos, así como el propio jugador y gente cercana a su entorno. Pero imagínese el lector que es periodista. Pero periodista de los que se ganan la vida con llamadas, conversaciones y recopilación de información, no aquellos que juegan a serlo. Por respeto al medio en el que cobra y al lector que paga por consumir ese medio, ¿no va a publicar una información por no molestar a ciertas personas? Decía Fran Rodríguez hace algo menos de un mes que estaba "decepcionado y molesto" con el Almería. Antes de publicar la entrevista uno es consciente de que no le va a gustar a ciertas personas, entonces, ¿omite el periodista esa parte de la conversación con el jugador? Ya decía George Orwell que "una noticia es aquello que alguien no quiere que se publique; el resto son relaciones públicas". Ya están los medios oficiales para lo último.