Londres, 4 de octubre de 2018. Estimado Navarro, esta racha triunfal que hemos encadenado ha hecho que muchas voces quieran dar lecciones a los que no lo veíamos, ni aún lo vemos tan claro, y que se desate una euforia desmedida, ya que hay gente que habla de meterse en ascenso como si nada. Incluso temo que Alfonso García, pese a que no lo haya dicho, esté frotándose las manos. Por eso me gustó que el director deportivo de la entidad llamara a la cordura y precaución, porque tras sumar 3 victorias seguidas, no son pocos los que dan por seguros los 3 puntos en la visita a Córdoba. Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Corona, si caemos en la complacencia, nos daremos una hostia en el Arcángel. Tenemos que andarnos con pies de plomo puesto que este equipo aún no ha conseguido nada y lo que hoy es de color de rosa, mañana puede convertirse en negro carbón. Lo bueno es que al frente de la nave tenemos a un Fran Fernández que a buen seguro se encargará de que sus jugadores sigan enchufados como hasta ahora…