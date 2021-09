Poniente contra Levante

En pocos días el césped de Santo Domingo acogerá un esperado derbi entre almerienses en la Segunda RFEF, categoría que ha tomado el relevo de la ya desaparecida Segunda B. Hasta hace unos pocos meses, se trataba de la categoría de bronce del fútbol español, pero con la aparición de la nueva 1ª RFEF ahora es la cuarta competición del balompié estatal. Pese a ello, sigue teniendo una gran importancia y este curso más aún para la provincia de Almería al volver a tener a dos representantes en una liga superior a la de Tercera. Solamente dos jornadas han tenido que esperar Club Deportivo El Ejido y Atlético Pulpileño para verse las caras en el primer derbi de la campaña. Ambos se han citado el domingo a las 19:00 en el templo celeste para disputar un encuentro que nunca antes se había dado de forma oficial. Y es que hacía muchísimo que no se veía un enfrentamiento de un conjunto del Poniente ante otro del Levante a este nivel. Los ejidenses han competido solamente frente al Almería B en Segunda B desde que lograron su primer ascenso desde una Tercera División en la que además de ante el filial rojiblanco, también coincidieron en algún momento con Poli Almería, Los Molinos, Español del Alquián o Comarca del Mármol. El CD El Ejido-Pulpileño no tiene a sus espaldas historial alguno, nunca ha existido rivalidad alguna entre las dos entidades ni entre comarcas. De hecho, nunca habían jugado en la misma competición ni comparten residencia federativa, porque cabe recordar que los de Pulpí están inscritos en la Federación de Fútbol de Murcia y siempre han jugado a nivel autonómico en sus competiciones y en nacional en el Grupo XIII. Evidentemente no será una contienda con ese pique que sí existía entre celestes y la UD Almería desde los tiempos del Poli Ejido, pero no deja de ser un novedoso y atractivo encuentro entre dos paisanos provinciales que son ahora los más destacados del balompié almeriense después del equipo de Rubi.