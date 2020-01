El Barcelona de Quique Setién ha vuelto a romper los récords de posesión del balón que retrotraen al equipo blaugrana a los tiempos de Pep Guardiola. En tres encuentros se ha llegado a picos del ochenta y tantos en términos de porcentaje, pero con una tremenda diferencia entre aquel equipo y éste; el Barça de Setién no tira a portería y por lo tanto no hace goles. No hacer goles es un problema, pero la preocupación es mayor si esos cientos de pases entre jugadores se convierten en una pérdida de tiempo intrascendente sin ningún otro fin que el de tocar el balón. Contra el Granada y en Ibiza ya habían sonado las alarmas, pero la prueba de fuego era este sábado en Mestalla, un encuentro siempre complicado, que de no ser por Ter Steguen hubiera acabado en humillación. Tener el balón para nada, es nada. Tener el balón y que el equipo contrario sea el que con menos posesión genere las situaciones de peligro, tiene obligadamente que llevar a una reflexión, porque poseer la pelota no es un fin en sí mismo, y en este caso ni ayuda a defender, ni construye escenarios de peligro para el adversario. La enorme posesión de la pelota debería disimular la falta de un nueve clásico, como Luis Suárez, pero no es así. Guardiola popularizó lo del falso nueve, aunque eso ya forma parte del fútbol del pasado y en este presente, ni siquiera Griezmann ocupa el vacío. El ex técnico del Betis apuesta por recuperar la esencia, pero el juego inofensivo y aburrido que practica el equipo no llama al optimismo a corto plazo. A lo mejor no era Valverde. Tal vez la romántica idea de Setién necesite más tiempo y hubiera sido mejor ponerla a punto en pretemporada, y no en medio de la liga, Copa del Rey y Champions, que veremos cómo acaba. Este Barcelona, tal y como juega, para hacer goles necesitaría que las porterías se encontraran en los costados. Y eso que tiene a Messi, el único junto al portero alemán y a Arturo Vidal, que se salvan de la quema. En 2020, la posesión por sí sola, no quiere decir nada.