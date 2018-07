¿Puedo probar yo?

Que el fútbol lo manejan los representantes es una obviedad. Pocos se creen que Corona e Ibán Andrés se hayan tragado partidos de la liga sueca para ver lo poquísimo que jugó Samu de los Reyes ni que hayan analizado la primera división rumana para hacer un seguimiento de José Romera. Sin embargo, este embrollo va más lejos, y el insulso partido frente al MK Dons funcionó a modo de confesionario. Hasta entonces, se había llevado con cierto secretismo el hecho de que hubiera un completo desconocido entrenando con el primer equipo. Sin medios de comunicación en Murcia, el método era sencillo: no incluir al futbolista en las informaciones. Lo que no se muestra no existe. Sin embargo, en el descanso del partido ante el conjunto inglés saltó al césped del Pinatar Arena un espigado chaval con el 31 a la espalda del que nadie sabía nada. Ahí no quedó otra: "Dani Suárez es un delantero que está realizando una prueba durante la pretemporada". Apenas trece palabras en twitter. Sin más información, cada uno tuvimos que indagar por nuestra cuenta. Resulta que Dani Suárez, de casi 24 años, es un jugador canario que llegó la pasada temporada al filial para entrenar por órdenes directas de arriba, sin explicaciones. El hecho de que no convenciera a nadie en los entrenamientos no le ha impedido acudir a la pretemporada del primer equipo. Dani Suárez ya estuvo a prueba con el Atlético de Madrid B hace cuatro años, cuando salió del juvenil del Atlético Gran Canaria, donde cuentan que no era, ni muchos menos, de los más destacados de aquella promoción. Tras esa fallida experiencia, se fue moviendo por la Tercera División, hasta recalar misteriosamente en el Almería. Ahora queda por ver qué va a pasar con él a nivel informativo, ya que, deportivamente, se deduce que no encontrará sitio en el plantel de Fran Fernández. ¿Dará explicaciones el club? Y, lo más importante, egoístamente hablando, ¿puedo estar a prueba yo? Supongo que la respuesta a esta última pregunta será que no. Necesitaría tener un buen representante para ello.