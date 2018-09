Puntos y buenas sensaciones

Hizo historia la UDA en Los Pajaritos la tarde del domingo. No ganó una Liga de Campeones ni consiguió un ascenso, pero logró el gran botín en su undécima visita al feudo soriano, volviendo a ver portería diez años después (el último gol unionista en el campo del Numancia fue de Solari). Con la importancia que tienen los puntos en el fútbol profesional, el equipo de Fran Fernández atisba el futuro más cercano ahora de otra manera, con dos triunfos consecutivos en la competición doméstica y tres seguidos si se contabiliza el logrado en La Rosaleda ante el Málaga. Si el pase en tierras malacitanas fue un punto de inflexión por lo que significó a nivel moral, el encuentro de anteayer en Soria puede ser más de lo mismo, por eso de vencer en Los Pajaritos y de convencer. El Almería se fue 0-1 a los vestuarios, pero se pudo marchar perfectamente con una ventaja mayor. Los de Fran Fernández mostraron una gran versión, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, dominando varios registros y sabiendo temporizar cuando el encuentro así lo demandaba. Sin embargo, quizás lo que más gustó fue esa presión alta, con el objetivo de robar más cerca de la portería y crear daño, como finalmente ocurrió, generando más ocasiones que nunca. Para ello es fundamental mantener las líneas juntas, una de las consignas de Fran Fernández. El técnico almeriense hace bastante hincapié en esto por eso de no generarle demasiados espacios al rival en caso de pérdida tras posesión propia. Aunque suene a tópico en el fútbol hay que ir partido a partido, pero vencer al Reus y no caer en Córdoba daría un auténtico soplo diferente a un Almería acostumbrado a vivir en el alambre. Eso y mantener los pies en la tierra, que aún no se ha conseguido nada. En concreto, dos triunfos, una igualada y tres derrotas.