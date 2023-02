Recuerdo que celebré su fichaje por el mero hecho de cerrar definitivamente la puerta a un posible retorno de Verza. Llegaba al Almería libre, tras desvincularse del Betis Deportivo, que lo había cedido esa temporada al Albacete. Hace poco mas de un año, aplaudí su renovación por una temporada más, junto con la de Fernando, en un artículo titulado "Los héroes silenciosos", destacando qué necesarios eran estos jugadores por los valores que aportan, dentro y fuera del terreno de juego, siendo titulares o suplentes, comportándose como profesionales y anteponiendo el bien común al bien individual. La guerra abierta entre su nuevo representante, el exfutbolista Álvaro Domínguez, y el club, con dos operaciones que tenían que haber sido independientes (Pacheco y DLH) y que se convirtieron en un "sujétame el cubata" de manual, con el anuncio de El Assy de que De la Hoz no iba a renovar y el enésimo escarceo en redes sociales del representante, han puesto al mediocentro en el disparadero. Tanto se tensó la cuerda que se acabó rompiendo ante la incredulidad de la afición y el silencio del capitán rojiblanco, que sigue sin pronunciarse. Me sorprenden la posición y actitud del centrocampista cántabro, ya que debería salir a la palestra para arrojar luz a todo este asunto. La afición necesita saber cuál es el problema. Dijo El Assy que hubo 3 ofertas de renovación y las 3 habían sido rechazadas. Escuchando al CEO del club, se entiende que el Almería sí ha puesto interés en renovar y en sentarse a negociar, mientras que la posición del agente del futbolista ha sido más rígida. Inamovible. La cuestión es, ¿realmente es tan insalvable la distancia cuando la prioridad de todos debería ser seguir juntos? Que Fernando haya renovado y no DLH da que pensar, porque no creo que le hayan tratado de formas distintas. Si César tiene otras inquietudes deportivas, o es que puede firmar el contrato de su vida, creo que es justo que lo sepamos. Porque la sensación es que no renueva porque a su representante no le da la gana y eso, siendo una leyenda del club, sí que es una pena…