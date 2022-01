Rachas y suerte

Aperro flaco, todo son pulgas. Sabiduría popular aprendida de mis padres y abuelos; porque ya saben que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Lo de montar un circo y que te crezcan los enanos quizá se lo escuché o leí por primera vez a algún periodista, pero viene a decir lo mismo. Y eso mismo me aplico yo a veces cuando veo con pavor que las cosas empiezan a salirme mal. Pero, al igual que es lícito lamentarse y preguntarse por qué no irán mejor, quizá lo más inteligente es pensar que siempre podría ser peor y que no estamos tan mal, que diría Laporta.

También es aplicable todo ello a la UDA, que de flaca no tiene nada y hasta hace bien poco vivía una época de vacas gordas que le llevó a liderar la clasificación con una distancia sideral sobre sus perseguidores. Ahora, aún liderando, la renta es más exigua aunque engañosa al tener por recuperar el partido de Lugo. Yo no patalearía mucho por cuándo nos los pongan, por si nos han metido el partidazo contra el Eibar en lunes y demás paranoias. Al caer en Copa, lo lógico sería jugarlo el próximo finde. Si no, a descansar, que irá bien a la tropa.

El día 26 apuntaba el propio Lugo que era la fecha elegida, sólo dos días después del citado partidazo UDA-Eibar. Pero va a ser que no. Sobre lo de jugar en lunes, será el segundo consecutivo que lo hagan los eibarreses, así que ellos tendrán más motivos de queja. A los pobres nos va bien: buen fútbol en abierto, qué suerte.

Dicen también que la suerte es para quien la busca, que la suelen tener los campeones. A ver si en Las Palmas una UDA muy diezmada es capaz de revolverse y encontrarla, reencontrarse con los goles y los puntos, tras un par de derrotas dolorosas pero que entraban dentro de la lógica. Que Canarias vuelvan a ser islas afortunadas para los rojiblancos y se reencuentren con la victoria, iniciando una racha de buena suerte. Y que dure.