Renovarse o estancarse

Almería, 10 de septiembre de 2020. Estimado Piñeiro, me algra saludarte de nuevo y sí, en vacaciones se hizo lo que buenamente se pudo. Este Almería en época de fichajes es una máquina de producir noticias y lo cierto es que cada día surgen nombres nuevos, desde jugadores contrastados a jóvenes promesas del fútbol sudamericano. La única duda que me queda es si el club está moviéndose esta vez para formar un buen vestuario o, por el contrario, solo piensa en la rentabilidad que podrá sacarle a futuro a las nuevas adquisiciones. Corremos el serio riesgo de arrastrar nuevamente el lastre de iniciar la competición sin haber podido compactar un plantel acorde. A día de hoy José Gomes no ha podido trabajar en pretemporada con todo el equipo y el debut en la competición es en un par de semanas. Acoplar tantas piezas no es sencillo y eso trae consigo el vaivén en el banquillo que apuntas. A ver si en esta ocasión sale de cara.