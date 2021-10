A Rubi le falta un poco de autocrítica

Es evidente que todos nos podemos equivocar. Nadie es perfecto y todos cometemos errores y reconocerlo no es ni un pecado ni un delito, menos en fútbol. Y digo esto porque tras el partido frente a Las Palmas eché en falta una pizca de autocrítica por parte de Rubi, porque si el equipo actuó como lo hizo y con los jugadores que había en el campo fue sencillamente por una decisión y elección del entrenador. Y no es la primera vez que le ocurre, ni será la última. Le pasó en Lezama, cuando se empeñó en poner a Makaridze en la portería, y no reforzar el centro del campo cuando se quedó con un jugador menos en el partido. Le pasó en El Toralín, donde el equipo naufragó por completo ante la superioridad en el centro del campo de la Ponferradina, y también le ocurrió ante Las Palmas, donde hubo una mala gestión de partido en la segunda mitad, en la que hubo cambio de sistema por la lesión de dos jugadores y el mensaje que le dejó a un "viejo lobo" del fútbol, como es Pepe Mel, al retirar a Sadiq del campo y dar entrada a Carriço o la elección del sustituto de Ramazani, un Apiahh que costó un dineral al club y que no tiene un nivel, por muchas oportunidades que se le hayan dado, para jugar en este Almería. ¿Tan poco confiaba en adelantar a Pozo y dar entrada a Nieto? Al César lo que es del César, y cuando ha acertado, con el cambio de sistema y la elección de jugadores como ocurrió a partir del encuentro frente al Alcorcón, también se dice y se le felicita, porque es así. Por cierto, tras el partido frente a Las Palmas me llamó la atención que hablara de "fatiga" y de "cansancio"… Justo cuando apenas se han disputado las primeras jornadas de Liga y en los próximos días se aprieta el calendario de lo lindo.