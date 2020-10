Cuando salió el rumor de que el Almería negociaba con un delantero nigeriano muchos se acordaron de mí gracias a mi devoción por Kalu Uche. Quien más y quien menos estuvo investigando quien podría ser el delantero, y cuando todo apuntaba a Umar Sadiq, del Partizan de Belgrado, no fuimos pocos los que nos afanamos en buscar vídeos y cualquier tipo de información relacionada con el nuevo delantero rojiblanco. Lo primero que nos llamó la atención fue su aspecto físico. A todos nos recordó a Henok Goitom gracias a su 1.92 de estatura y su aspecto delgado. A sus 23 años, ya ha pasado por una decena de equipos. Coincidió en las categorías inferiores de la Roma con Edoardo Soleri. Estuvo cedido en Torino, Perugia, Bologna, el NAC Breda holandés y el Rangers escocés, hasta que acabó traspasado en el conjunto serbio, donde sus números han sido aceptables, tanto en la liga serbia como en Europa League. Su fichaje no ha dejado indiferente a nadie. En la afición del Rangers no se pueden creer que alguien pueda llegar a pagar 9 kilos por él (5 de traspaso más 4 en variables). Algunos despechados serbios también se maravillan por el robo de su equipo. Por otro lado, existen los que tienen fe en él, le seguían la pista desde las últimas olimpiadas o en Europa League y no creen cómo puede firmar por el Almería, ya que lo consideran un fichajazo. En la afición rojiblanca hay de todo. Desde los que le quieren dar una oportunidad y están convencidos del potencial de su fichaje, y los decepcionados porque esperaban a Stuani, Pato o Nahuel Bustos. En esta época de -ismos (llegamos a tener un raulgutismo con los rumores de su posible fichaje), abracé en su día el kaluchismo y estoy dispuesto a entregarme al sadiqismo. Siempre defenderé que Kalu fue más grande de lo que la gente dice. Incluso cuando vino de vuelta. También fui muy de Goitom, otro incomprendido. Si Sadiq tiene la calidad de los dos, y teniendo en cuenta la plantilla actual, creo que puede ser un fichaje más que interesante. Del de Darwin también se reían…