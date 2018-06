Somos de Segunda b

Alegrías hasta el final… Gracias al filial, porque ya sabemos que con el primer equipo está tocando penar año tras año. Agradecimiento de nuevo a Fran Fernández, que con su buen trabajo -rematado por Esteban Navarro- y su paciencia será quien dirija a la UDA. Habrá que tomarle la palabra a Alfonso García y que medio equipo B haga la pretemporada con el primero. Mucho menos de lo que pensaba ha contado Corredera para el primer equipo, igual que más convocatorias que minutos ha tenido Callejón. Esa dupla son muchos quilates, un lujo para 3ª. Ese eje del filial ha tenido por detrás una defensa muy digna, con jugadores como el lateral Navas que han tenido minutos en el primer equipo hasta en la última batalla de Lugo y otros que los hubieran merecido aún más. Por delante, mucha calidad y pólvora. Lozano, que algún minuto ha disfrutado también con el primer equipo, o Javi Moreno son pura magia. Sekou y Darío Guti, los que transforman sus trucos en goles. Mención especial, por mago y goleador, para Chema. Otro fenómeno que se va -es un secreto a voces que a Córdoba- sin haber sido aprovechado para el primer equipo. No sé el motivo real, pero se le ha echado de menos como mínimo en la convocatoria del partido que suponía el ascenso ante el Villarrobledo. En fin, otra temporada que se acaba y una nueva que se aproxima, tanto para el primer equipo como para el filial de la UDA. Toca trabajar en los despachos a quienes corresponda, que para eso están. Y, que para cobrar también están, no me vengan con excusas: hagan las cosas mejor, que ya es insoportable la penitencia. Háganlo por dignidad, pero también por los miles de fieles que ahí siguen. Háganlo por no malgastar y quemar hasta el hartazgo a esas generaciones de buenos canteranos que deben hacer el petate para que vengan otros a llevárselo caliente dando espectáculos lamentables. Cuiden lo de casa, hagan el favor.