Recuerdo mi infancia en Adra, cuando apenas teníamos La 1 y La 2 como canales de televisión, y algunos vecinos tenían el vídeo comunitario, una red de televisión por cable barata con la cual se podían ver películas solo disponibles en videoclub o ciertos canales exóticos como el mexicano Televisa. En casa de mis vecinos Lola y Antonio vi así la saga original de la Guerra de las Galaxias o series de culto protagonizadas por el humorista Chespirito como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Este último era un disparatado superhéroe vestido de saltamontes rojo con frases tan célebres como "no contaban con mi astucia", "se aprovechan de mi nobleza" o este "¡síganme los buenos!" que también da nombre a una canción. Todo esto me vino a la mente a cuenta del bache que atravesó el Almería tras encadenar dos derrotas en Leganés y Mallorca, que propiciaron todo tipo de comentarios, algunos tirando la toalla por el ascenso directo e incluso hubo quien puso en entredicho el ascenso vía play-off y hasta clasificarnos para esa promoción. El Almería ha perdido contra los otros 4 equipos de la zona alta, aunque con matices. En este caso, hubo arbitrajes caseros, con vía libre para los locales y faltas rojiblancas (y tarjetas) a la más mínima, y decisiones más que polémicas y cuestionables, anulando un gol legal de Sadiq en Madrid o no señalando un penalti obsceno sobre Balliu en Mallorca. Tampoco expulsaron jugadores madrileños o mallorquines que lo merecían. A pesar de eso, hubo gente que de forma injusta se cebó con el cuadro almeriense y su técnico. Yo, en cambio, cuento con la astucia del entrenador luso y sus futbolistas, de cuya nobleza se aprovechan los rivales y los colegiados. Como dice la canción del Chapulín Colorado, no nos podemos dar por vencidos, no hay que perder la fe y seguir luchando con entusiasmo y alegría. Ante el Lugo volvimos a ver a ese Almería reconocible que nos encandiló en diciembre y enero. Sigamos a los buenos, que en este caso visten de rojiblanco, ya que a ese nivel es un firme candidato al ascenso directo. Esto es muy largo…