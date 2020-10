El partido que cuajó el Almería en Lugo sorprendió a propios y extraños. Nadie sospecha -todavía- del plantel que está conformando el club, es cierto, pero sí había quienes contemplábamos con dudas el inicio liguero por el mero hecho de que los andaluces, fríos todavía, se incorporaban a un tren en marcha con sus rivales más rodados. Sin embargo, los primeros 45 minutos terminaron con cualquier temor. José Gomes engrasó un mecanismo perfecto en el que los laterales hicieron de extremos, los extremos de mediapuntas, los mediapuntas de delanteros, el delantero de mediapunta y los mediocentros de apagafuegos. Y funcionó. Los encargados de confeccionar este plantel, lejos de errores pasados, parecen haber encontrado el equilibrio entre la inexperiencia y la veteranía. Así, fichajes contrastados en la categoría como Aketxe, Peybernes o Juan Villar se mezclan con otros que conocen nuestro fútbol, pero les embriaga la juventud, como Akieme, Cuenca, Chumi, Buñuel o Morlanes que, a su vez, convivirán con los Pedro Mendes, Juan Gutiérrez, Cristian Olivera, Robertone, Ramazani y compañía que son, hablando grosso modo, melones por abrir. Apuestas, sí, pero sin cargar sobre sus hombros el peso del equipo. A falta de que venga un delantero que complemente lo que ya hay, el Almería parece tener un plantel apto para luchar por estar arriba. Hay lunares en la gestión, claro, como el tema Vada, del que nada se sabe. Lo mismo que con Aguza. Futbolistas que, habiendo rendido en sus respectivos roles, han sido apartados sin mayores explicaciones. Huele raro. No obstante, mientras los resultados sigan sobornándonos, continuaremos felices. Nada mejor que tres puntos para confiar a pies juntillas y no montar alboroto. En silencio, por cierto, quedaron aquellos 'alfonsistas', estómagos agradecidos que auguraban un futuro muy negro sin el dirigente murciano. Resulta que con Turki sigue habiendo fútbol en Almería. Y, de momento, no tiene mala pinta.