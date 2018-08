Dicen que no hay dos sin tres. Dicen que la tercera es la vencida. Dicen que dicen pero nunca se sabe si eso es verdad, hasta que llega el Atlético de Madrid y lo demuestra después de perder dos finales seguidas contra su eterno rival. El equipo de Simeone se quitó la espina y cumplió su venganza europea dejando en evidencia a un equipo que ha dejado entrever que puede tener serios problemas esta temporada si las cosas no cambian, sino llegan los fichajes y si no se revierte la tendencia de huida en masa que inició Zidane, a la que siguió Cristiano Ronaldo y que amenaza con no acabar. Algo pasa y no está del todo claro. Que la gente se quiera ir del Real Madrid ni siquiera parece lógico, toda vez que jugar en el club blanco es el sueño de cualquiera de este planeta. De ese equipo, que según Casemiro no quiso ir en busca el tercer gol, se aprovechó un Atleti hambriento, que creyó cuando todo parecía que sería igual que siempre y que supo aprovechar los regalos y la desidia del adversario ante las embestidas con más coraje que fútbol del once colchonero. Los primeros noventa minutos fueron un calco, con matices de pretemporada, de los enfrentamientos anteriores. Todo muy empatado, todo definido por detalles, por pequeños errores que se convierten en grandes derrotas. Porque si el Real Madrid cometió fallos en los tantos rivales, la salida con dudas de Oblak y el penalti regalado por Juanfran, no desentonaban con las pifias y desajustes de Ramos, Marcelo y Varane. Así, el que menos fallos comete, es el que se lleva el gato al agua, y en este caso fue el Atlético, un equipo que en pleno mes de agosto, parece algo más rodado que el Real Madrid. Las críticas al igual que las crisis, llegan cuando la pelota no entra en la portería contraria y este Madrid, en su primer encuentro, pareció echar mucho de menos a su goleador. Todo lo contrario es Costa, el alma de este supercampeón.