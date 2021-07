Alguno, por el título, podría pensar en un programa de Canal Sur, un talent show a la andaluza. Pero aquí me piden que hable de deporte, en concreto de fútbol y más concretamente de la UD Almería. Por eso, seré directo: Almería no es tierra de talento. Al menos para la UDA, donde sólo fue profeta José Ortiz Bernal y no acabó como merecía. Ahora, seguimos viendo pasar jugadores, que van y vienen, pero pocos son de la casa. Una pena, así es difícil enganchar y fidelizar a muchos aficionados. Sin ir más lejos, a los que nos apasiona el ciclismo nos da igual que Eurosport o Teledeporte ofrezca una etapa montañosa del Tour o una a priori aburrida e intrascendente carrera menor: probablemente las vamos a ver igual, con más o menos interés, pero las veremos. Sin embargo, qué duda cabe, muchos como yo buscan alicientes como la presencia del ejidense Cristian Rodríguez en la ronda francesa, escapado por cierto ya en la primera etapa. Igualmente, entre seguir etapas en un canal u otro la elección es fácil si en uno de ellos está ese día de comentarista el gran Juan Martínez Oliver. Volviendo al fútbol, no me negarán que es mucho más fácil identificarse con un club como el Athletic de mi padre o del amigo Pascual o la propia Real Sociedad de mis amores. Con gente de la casa y de la tierra, canteranos en su mayoría de la provincia vizcaína o guipuzcoana, con matices y excepciones en un bando y en otro, pero con motivos de sobra para sentirse orgulloso de los suyos, desde el que esté más en el candelero como Unai Simón u Oyarzábal hasta el último chaval o potrillo que da el salto un buen día al primer equipo y nos contagia y transmite como por arte de magia su alegría e ilusión. Ojalá el proyecto Turki acabe en buen puerto. Todo el mundo piensa en ascender, tras dos intentos fallidos. Conseguirlo a la tercera no sería haberlo hecho a corto plazo, pero sí a medio y nos valdría. El reto, quizá a más largo plazo pero que ya debería dejarse entrever, es contar con gente del terreno, de la tierra. Talento, haberlo haylo.