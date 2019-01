TodosAlMediterráneo

Hasta que no sales de ese mundillo no te das cuenta de la burbuja en la que se encierra uno cuando se sumerge en las redes sociales. Básicamente me refiero a Twitter, que es la que más corrientes de opinión y de información genera. O eso pensaba yo, tuitero de corazón, que no había vida 2.0 más allá los tuits del pajarito azul. Porque, por mucho que nos duela a los defensores de Twitter, todavía somos cuatro gatos en comparación con la de perros desaparecidos que aún se siguen compartiendo a diario en Facebook.

Pero los tuiteros estamos convencidos de que nuestras opiniones, nuestras luchas e indignaciones están de candente actualidad en el mundo real. Que somos prácticamente el brazo ejecutor de un quinto poder, vamos.

¿Y cuál es el gran logro que la presión tuitera ha conseguido ahora? Llenar el Estadio Mediterráneo en los dos próximos partidos en casa del Almería. Bueno, esa es la intención, haciendo un llamamiento a la afición para que acuda al campo a apoyar al equipo y dar un salto en la clasificación que permita soñar con más fundamento con el play-off.

Y debido al entusiasmo desbordante de los aficionados, alguno ya lo ha calificado de éxito, porque la cuenta oficial de Twitter del club se ha sumado a la etiqueta #TodosAlMediterraneo. Pero, amigos tuiteros, siento deciros que en esta empresa estáis solos. Dudo bastante que Alfonso García sepa siquiera lo que es un hashtag, así que el apoyo institucional a la iniciativa seguramente no va más allá del community manager.

No digo que llenemos los balcones con banderas rojiblancas como el año del ascenso (eso sí que fue un clamor), porque aquí se está hablando ya muy a la ligera de subir a Primera. Pero, oye, que después de años de agonía, también sería de agradecer que el club hiciera campañas de regalar entradas ahora que se palpa la ilusión. Que no hace falta esperarse a estar pendientes de dos jornadas para irse al hoyo con el corazón en la boca para que el club salga de la cueva.